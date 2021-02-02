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Suzuki остановила свои заводы в Мьянме

Suzuki остановила свои заводы в Мьянме Японский автомобильный концерн Suzuki приостановил работу двух своих заводов в Мьянме, где в понедельник произошел военный переворот.
Бизнес
2 февраля 2021 г. 07:33
Suzuki остановила свои заводы в Мьянме

Японский автомобильный концерн Suzuki приостановил работу двух своих заводов в Мьянме, где в понедельник произошел военный переворот.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Кyodo.

Отмечается, что соответствующее решение было принято из-за опасений за безопасность работников предприятий. Решение о возобновлении работы заводов будет приниматься, исходя из дальнейшего развития ситуации в стране.

На Suzuki приходится около 60% рынка новых автомобилей в Мьянме. В 2019 году компания продала там более 13,2 тыс. легковых машин. В сентябре Suzuki планировала открыть в Мьянме третий завод, способный производить до 40 тыс. автомобилей в год. Всего в этой стране действует около 400 японских компаний. В частности, в нынешнем месяце там планировала запустить свое предприятие Toyota Motor.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны порядка 30 человек, включая президента Вин Мьина и фактического руководителя страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства.

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Версия на азербайджанском языке “Suzuki” şirkəti Myanmada zavodlarının işini dayandırdı

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