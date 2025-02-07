Сураханский машиностроительный завод реорганизуется

10:23

ОАО "Сураханский машиностроительный завод", находящееся в ведении Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана, реорганизуется в связи с присоединением к нему ОАО "Азербайджанский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт нефтяного машиностроения".

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

В связи с реорганизацией предприятия его кредиторы могут предъявить требования в течение двух месяцев по адресу: город Баку, Сураханский район, поселок Амирджан, улица Саттара Бахлулзаде, 411.

Сураханский машиностроительный завод зарегистрирован в 2001 году. Его уставный капитал составляет 17,532 млн манатов.