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"Сураханский машиностроительный завод" готовится к приватизации

"Сураханский машиностроительный завод" готовится к приватизации Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики готовит к приватизации принадлежащий государству ОАО "Сураханский машиностроительный завод".
Бизнес
12 июля 2023 г. 16:14
Сураханский машиностроительный завод готовится к приватизации

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики готовит к приватизации принадлежащий государству ОАО "Сураханский машиностроительный завод".

Об этом сообщил Report председатель правления Центра организации и координации корпоративного управления при Государственной службе Тогрул Исалы.

"Предприятие открыто для приватизации указом Президента Ильхама Алиева, подписанным в 2016 году, передано нам в управление в 2021 году. В настоящее время его привлекательность для инвесторов повышается. С этой целью было решено провести оздоровительные мероприятия. В рамках этих мероприятий в прошлом году было закуплено и установлено 26 единиц новейшего технологического оборудования. Кроме того, за счет этого оборудования предполагается повысить конкурентоспособность предприятия и усилить его финансовую устойчивость", - отметил он.

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