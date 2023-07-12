"Сураханский машиностроительный завод" готовится к приватизации

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики готовит к приватизации принадлежащий государству ОАО "Сураханский машиностроительный завод".

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики готовит к приватизации принадлежащий государству ОАО "Сураханский машиностроительный завод".

Об этом сообщил Report председатель правления Центра организации и координации корпоративного управления при Государственной службе Тогрул Исалы.

"Предприятие открыто для приватизации указом Президента Ильхама Алиева, подписанным в 2016 году, передано нам в управление в 2021 году. В настоящее время его привлекательность для инвесторов повышается. С этой целью было решено провести оздоровительные мероприятия. В рамках этих мероприятий в прошлом году было закуплено и установлено 26 единиц новейшего технологического оборудования. Кроме того, за счет этого оборудования предполагается повысить конкурентоспособность предприятия и усилить его финансовую устойчивость", - отметил он.