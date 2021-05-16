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Супруга Гейтса получила $3 млрд после развода

Супруга Гейтса получила $3 млрд после развода Бывшая супруга американского мультимиллиардера Билла Гейтса, Мелинда Гейтс, получила 3 млрд долларов США после развода.
Бизнес
16 мая 2021 г. 04:57
Супруга Гейтса получила $3 млрд после развода
Билл и Мелинда Гейтсы

Бывшая супруга американского мультимиллиардера Билла Гейтса, Мелинда Гейтс, получила 3 млрд долларов США после развода.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Компания Мелинды Гейтс Deere & Co получила от фирмы Билла Гейтса Cascade Investment перевод в акциях, общей стоимостью 3 млрд долларов США. Активы Cascade Investment включают в себя ценные бумаги, частный и венчурный капитал, энергетику и гостиничный бизнес. Deere & Co является производителем сельскохозяйственной техники, компания стала самым крупным держателем Cascade Investment.

По данным Bloomberg, общее состояние четы Гейтсов составляет 145 млрд долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Qeyts keçmiş həyat yoldaşına milyardlarla dollar təzminat ödədi

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