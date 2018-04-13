Сумгайытский технопарк подписал договор о сотрудничестве с украинским предприятием

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ ООО "Сумгайытский технологический парк" (STP) подписало с заводом "Электротяжмаш" (Харьков, Украина) договор о совместном сотрудничестве в инженерной и промышленной сфере.

Об этом сообщили Report в пресс-службе STP.

В соответствии с условиями соглашения, подписанного гендиректором STP Эмином Мамедовым и замдиректора завода "Электротяжмаш" Дмитрием Костюком, стороны объединят усилия в направлении повышения уровня развития промышленных отраслей двух стран и создания новых технологий.

Оба предприятия договорились сотрудничать в будущем в вопросах подготовки опытных кадров и обмена специалистами. Украинское предприятие будет оказывать помощь STP в поставках сырья, полуфабрикатов и запасных частей для производства многих видов продуктов.