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    Сумгайытский химический промышленный парк выбирает аудитора

    Баку. 16 марта 2012. REPORT.AZ/ Сумгайытский химический промышленный парк при министерстве экономики Азербайджана объявил прием котировочных заявок на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности за прошлый год.

    Как сообщает Report, котировочные заявки принимаются до 29 марта в офисе по адресу г. Баку, Хатаинский район, пр. Ходжалы, 37 (бизнес-центр DemirchiTower).

    Контактное лицо - Аббас Мамедов, тел: (012) 488 80 65.

    Заявки будут рассмотрены 30 марта в 16:00 по указанному адресу.

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