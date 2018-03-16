Сумгайытский химический промышленный парк выбирает аудитора

Баку. 16 марта 2012. REPORT.AZ/ Сумгайытский химический промышленный парк при министерстве экономики Азербайджана объявил прием котировочных заявок на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности за прошлый год.

Как сообщает Report, котировочные заявки принимаются до 29 марта в офисе по адресу г. Баку, Хатаинский район, пр. Ходжалы, 37 (бизнес-центр DemirchiTower).

Контактное лицо - Аббас Мамедов, тел: (012) 488 80 65.

Заявки будут рассмотрены 30 марта в 16:00 по указанному адресу.