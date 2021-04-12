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Suez и Veolia создают объединенную компанию с годовым оборотом 37 млрд евро

Suez и Veolia создают объединенную компанию с годовым оборотом 37 млрд евро После нескольких месяцев переговоров Veolia согласилась повысить свое предложение до 20,5 евро за каждую акцию Suez
Бизнес
12 апреля 2021 г. 15:56
Suez и Veolia создают объединенную компанию с годовым оборотом 37 млрд евро

Французский оператор коммунальных услуг Veolia договорился о слиянии с энергетической компанией Suez.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", компании начали переговоры о слиянии еще в августе прошлого года. В октябре Veolia достигла соглашения с другой французской энергетической компанией Engie о выкупе у нее 30-процентного пакета акций Suez.

Тогда же Veolia заявила о намерении выкупить и оставшиеся акции своего конкурента. За каждую акцию Suez Veolia готова была заплатить 18 евро. Таким образом, сумма покупки составила бы 3,4 млрд евро. Однако акционеры Suez сочли эти условия неприемлемыми, а саму попытку поглощения — враждебной. Против враждебного поглощения выступило правительство Франции, которое является акционером Engie. При этом власти позволили компаниям вести переговоры о слиянии и дали принципиальное согласие на сделку, если та будет одобрена советом директоров и акционерами Suez.

Сегодня было объявлено, что после нескольких месяцев переговоров Veolia согласилась повысить свое предложение до 20,5 евро за каждую акцию Suez. Стороны должны подписать соглашение до 14 мая. В результате сделки будет создан энергетический гигант, предоставляющий коммунальные услуги, с годовым оборотом в 37 млрд евро. В составе новой объединенной компании Suez будет заниматься предоставлением коммунальных услуг во Франции, Италии, Чехии, Африке, Центральной Азии, Индии, Китае и Австралии. Ожидается, что годовая выручка новой Suez составит около 7 млрд евро.

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Версия на английском языке Suez, Veolia forming combined company with annual turnover of 37B euros

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