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Судно Бакинского порта будет выставлено на аукцион

Судно Бакинского порта будет выставлено на аукцион Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики 13 декабря выставит на аукцион судно по приему нефтесодержащих и сточных вод, мусора и других отходов "Шафаг", принадлежащее ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".
Бизнес
11 ноября 2022 г. 10:00
Судно Бакинского порта будет выставлено на аукцион

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики 13 декабря выставит на аукцион судно по приему нефтесодержащих и сточных вод, мусора и других отходов "Шафаг", принадлежащее ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, стартовая цена судна составит 70 000 манатов.

В качестве аванса должно быть выплачено 10% от этой стоимости.

Заявки принимаются не позднее трех банковских дней до начала аукциона по адресу город Баку, Низаминский район, ул. Халила Рза Улутюрка, 20 или через электронный портал e-emlak.gov.az.

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