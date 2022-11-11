Судно Бакинского порта будет выставлено на аукцион

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики 13 декабря выставит на аукцион судно по приему нефтесодержащих и сточных вод, мусора и других отходов "Шафаг", принадлежащее ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики 13 декабря выставит на аукцион судно по приему нефтесодержащих и сточных вод, мусора и других отходов "Шафаг", принадлежащее ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, стартовая цена судна составит 70 000 манатов.

В качестве аванса должно быть выплачено 10% от этой стоимости.

Заявки принимаются не позднее трех банковских дней до начала аукциона по адресу город Баку, Низаминский район, ул. Халила Рза Улутюрка, 20 или через электронный портал e-emlak.gov.az.