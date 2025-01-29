Судами Казмортрансфлота в 2024 году из Актау в Баку перевезено 51,4 тыс. контейнеров

Судами Казмортрансфлота (КМТФ), дочерней структуры нацкомпании “КазМунайГаз” (КМГ), по маршруту Актау-Баку перевезено 51,4 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ).

Судами Казмортрансфлота (КМТФ), дочерней структуры нацкомпании “КазМунайГаз” (КМГ), по маршруту Актау-Баку перевезено 51,4 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU).

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение КМГ.

“Положительная динамика в 2024 году имела место по контейнерным перевозкам. По маршруту Актау–Баку–Актау, запущенному в 2019 году, силами КМТФ в прошлом году транспортировано 51,4 тыс. TEU или 94% от общего объема 55 тыс. TEU”, - говорится в сообщении.

Также в 2024 году судами Казмортрансфлота осуществлена транспортировка рекордных 13,2 млн тонн нефти, что на 22,2% больше показателя 2023 года.

“Рост обеспечен благодаря увеличению поставок нефти с месторождений Тенгиз и Каражанбас по Каспию, а также транспортировки углеводородов через Черное море. Всего с момента начала эксплуатации танкеров общий объем перевезенной нефти превысил 170 млн тонн”, - говорится в информации.