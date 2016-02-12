​Строительство первого велосипедного завода в Азербайджане завершится в этом году

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Министр налогов Фазиль Мамедов встретился с представителями общественности Исмаиллинского района. На встрече присутствовали представители местных органов исполнительной власти, муниципалитетов, глав управлений и предприятий, предприниматели, интеллигенция.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, министр отметил, что в 2015 году в районе открыто 720, в том числе, 495 постоянных рабочих мест, на стадии завершения находятся птицеводческая фабрика производительностью 1 000 тонн в селе Галынджаг, первый в стране велосипедный завод в селе Дияллы, завод строительных материалов в селе Ханагях, предприятие по производству картофельных чипсов в городе Исмаиллы.

Ф.Мамедов призвал местные органы исполнительной власти и муниципалитеты оказывать всяческую поддержку предпринимателям.

Министр налогов также подчеркнул важность снижения зависимости Исмаиллинского района от дотаций госбюджета. Глава Исполнительной власти района Мирдамед Садыгов отметил, что ведутся работы по полному отказу от дотаций в ближайшие годы.