Строительные работы на фармацевтическом заводе в Пираллахы задерживаются на 3 месяца

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Строительные работы на фармацевтическом заводе в поселке Пираллахы задерживаются на 3 месяца из-за технических проблем.

Об этом сообщил Report пресс-секретарь посольства Ирана в Азербайджане Мохаммад Рза Наджафи.

Следует отметить, что в совместном предприятии Caspian Pharmed, созданном для строительства фармацевтического предприятия в индустриальном парке Пираллахы, 49% принадлежит иранской стороне (TPİCO), 26% - ООО Azersun Holding и 25% - Азербайджанской инвестиционной компании.

"В настоящее время ведутся строительные работы. В ближайшее время министр здравоохранения Ирана посетит Азербайджан. Фармацевтический завод в Пираллахы находится в центре внимания министра. Визит будет способствовать ускорению работ на заводе", - сказал он.