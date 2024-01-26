Стратегию цифровой экономики планируют утвердить в этом году

В этом году планируется утверждение и реализация подготовленной Министерством экономики Стратегии цифровой экономики.

В этом году планируется утверждение и реализация подготовленной Министерством экономики Стратегии цифровой экономики.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SİM) Фариз Джафаров.

"Документ подготовлен в рамках мероприятия "Разработка и реализация стратегии развития цифровой экономики" Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы. Стратегия цифровой экономики охватывает период до 2030 года. В ее рамках будет реализовано более 60 проектов, будут широко применяться технологии 4SİM", - отметил он.

Стратегия цифровой экономики будет служить формированию устойчивой и конкурентоспособной цифровой экономики в стране, превращению Азербайджана в одну из ведущих стран в этой области.