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Стратегию цифровой экономики планируют утвердить в этом году

Стратегию цифровой экономики планируют утвердить в этом году В этом году планируется утверждение и реализация подготовленной Министерством экономики Стратегии цифровой экономики.
Бизнес
26 января 2024 г. 11:49
Стратегию цифровой экономики планируют утвердить в этом году

В этом году планируется утверждение и реализация подготовленной Министерством экономики Стратегии цифровой экономики.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SİM) Фариз Джафаров.

"Документ подготовлен в рамках мероприятия "Разработка и реализация стратегии развития цифровой экономики" Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы. Стратегия цифровой экономики охватывает период до 2030 года. В ее рамках будет реализовано более 60 проектов, будут широко применяться технологии 4SİM", - отметил он.

Стратегия цифровой экономики будет служить формированию устойчивой и конкурентоспособной цифровой экономики в стране, превращению Азербайджана в одну из ведущих стран в этой области.

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Версия на английском языке Digital Economy Strategy expected to be approved this year
Версия на азербайджанском языке Rəqəmsal İqtisadiyyat Strategiyasının bu il təsdiq edilməsi gözlənilir

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