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Страны CAREC хотят воспользоваться опытом ЦАЭРК

Страны CAREC хотят воспользоваться опытом ЦАЭРК Страны Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) Азиатского банка развития (АБР) воспользуются опытом цифровых торговых порталов в Азербайджане.
Бизнес
19 сентября 2022 г. 12:27
Страны CAREC хотят воспользоваться опытом ЦАЭРК

Страны Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) Азиатского банка развития (АБР) воспользуются опытом цифровых торговых порталов в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), этот вопрос обсуждался на встрече с представителями Института CAREC.

Исполнительный директор ЦАЭРК Вусал Гасымлы проинформировал гостей об осуществляемых в стране экономических реформах, а также о деятельности ЦАЭРК в области мониторинга и оценки стратегических программ развития и других проектах.

Директор Института CAREC Сеид Шакил Шах счел важной деятельность ЦАЭРК в области стратегического управления, мониторинга и оценки стратегий развития, услуг, предоставляемых через порталы цифровой торговли, а также обмен полученным опытом с другими странами-членами CAREC.

В завершение гости ознакомились с деятельностью Центра поддержки экспорта “Единое окно”, функционирующего в ЦАЭРК.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCAREC ölkələri İİTKM-nın təcrübəsindən yararlanmaq istəyir

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