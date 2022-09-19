Страны CAREC хотят воспользоваться опытом ЦАЭРК

Страны Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) Азиатского банка развития (АБР) воспользуются опытом цифровых торговых порталов в Азербайджане.

Страны Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) Азиатского банка развития (АБР) воспользуются опытом цифровых торговых порталов в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), этот вопрос обсуждался на встрече с представителями Института CAREC.

Исполнительный директор ЦАЭРК Вусал Гасымлы проинформировал гостей об осуществляемых в стране экономических реформах, а также о деятельности ЦАЭРК в области мониторинга и оценки стратегических программ развития и других проектах.

Директор Института CAREC Сеид Шакил Шах счел важной деятельность ЦАЭРК в области стратегического управления, мониторинга и оценки стратегий развития, услуг, предоставляемых через порталы цифровой торговли, а также обмен полученным опытом с другими странами-членами CAREC.

В завершение гости ознакомились с деятельностью Центра поддержки экспорта “Единое окно”, функционирующего в ЦАЭРК.