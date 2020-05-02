Страны ЕС переживают медицинский коллапс - произойдет ли раскол?

Охватившая весь мир пандемия коронавируса, бушует и в странах ЕС, породив медицинский коллапс в странах региона.

Французское бюро Report изучило мнение экспертов о возможных последствиях этого кризиса.

"Медицинский коллапс приведет к глубокому экономическому кризису"

Профессор французского университета Париж - Сен Фредерик Треффель отметил, что медицинский кризис испытывает страны ЕС на прочность и солидарность: "После финансового кризиса 2008 года и миграционного кризиса 2015 года Европа впала в глубокий медицинский коллапс. Среди стран Союза наблюдается раскол. Между некоторыми европейскими странами, преимущественно, северными и южными, разверзлась пропасть. Страны Северной Европы, столкнувшиеся с меньшими проблемами в борьбе с коронавирусом по сравнению с южноевропейскими странами, не проявляют особой солидарности. Для выхода из медицинского кризиса многие страны ЕС закрыли границы. Неодинаковое положение дел в европейских странах обусловило необходимость принятия соответствующих мер как на национальном, так и на местном уровнях. Ныне актуализировалась теория Glo-Local, предусматривающая действия на локальном уровне с учетом глобального кризиса".

Фредерик Треффель

По мнению эксперта, ЕС на пороге глубокого экономического кризиса: "Европейская экономика понесет огромный ущерб. В регионе ожидается снижение объема ВВП на 7-8%. К примеру, Airbus сократил производство самолетов на 50%, и будущее этой компании, являющейся символом франко-германского союза, находится под вопросом. Вызывает опасения и будущность KLM, являющегося символом франко-нидерландского альянса. Для выхода из кризиса ЕС принимает надлежащие меры. Европейский центральный банк выделил 500 млрд евро на возрождение экономики. Но будут ли эти меры достаточными? Страны ЕС готовят антикризисный проект бюджета на 2021-2027 годы".

Ф.Треффель коснулся в том числе внешней политики ЕС, отметив, что Союз заверил партнеров в верности: "ЕС прилагает много усилий для сохранения сотрудничества с партнерами, особенно в Восточной Европе и на Кавказе. Азербайджан, играющий роль моста между Западом и Востоком, по географическому расположению является близким соседом. Несмотря на кризис, ЕС сохранит партнерство со своими экономическими, политическими и географическими партнерами".

"Европа преодолеет кризис, став еще сильнее"

По мнению исполнительного директора Института "Диалог цивилизаций" Жан-Кристофа Ба (Jean-Christophe Bas), кризис, с которым столкнулись европейские страны, столь же серьезен и глубок, как и во время Второй мировой войны: "На следующей неделе будет праздноваться 75-я годовщина окончания Второй мировой войны. Ныне, как и 75 лет назад, мы оказались на перепутье. Теперь у нас два варианта - либо жить в условиях напряженности, лелея националистические чувства, либо же укреплять солидарность, поддерживая механизм международного диалога. Кризис наглядно показал нам, что независимо от происхождения и места проживания, все мы в равной степени подвержены риску и чувству страха".

Жан-Кристофа Ба

По мнению эксперта, ЕС преодолеет это испытание, став еще сильнее: "Пока Европа смогла дать решительный и оперативный отпор во имя спасения экономики Евросоюза. Европейский центробанк, Европейская Комиссия, а также европейские институты в целом принимают планомерные меры для поддержания экономического баланса. Еще пару недель назад на повестке было обсуждение нежелания скандинавских стран и Германии проявлять солидарность, однако договоренность все же была достигнута путем переговоров на уровне ЕС. Достижение согласия путем диалога является сильной стороной Европейского Союза. ЕС, безусловно, преодолеет это испытание, став еще сильнее и сплоченнее. Пока мы не можем предсказать, как поведет себя вирус. Возможно, он будет распространяться в различных регионах. Неоднократно сообщалось о том, что Африка станет очередным континентом его распространения. ЕС оперативно отреагировал и на этот выпад. Для предотвращения распространения вируса был разработан план, рассчитанный на оказание африканским странам помощи в размере 20 млрд евро. Таким образом, ЕС сумел консолидироваться и проявить солидарность".

"Необходимо сформировать общеевропейское здравоохранение"

Заместитель директора Института урбанизма Парижского университета Сарбонны, профессор Жан-Антуан Дюпре (Jean-Antoine Duprat) отметил, что кризис выявил различия между европейскими странами: "Этот кризис стал тяжелым испытанием для Европейского Союза. В первую очередь он выявил недостатки в здравоохранении. Мы наблюдаем солидарность, главным образом, между Францией и Германией в вопросе госпитализации тяжелобольных, однако необходимо сформировать общеевропейское здравоохранение.

Жан-Антуан Дюпре

Для противостояния подобным вирусам в будущем странам ЕС нужно научиться координировать свою деятельность. В таких важных вопросах, как обеспечение медицинскими масками, проведение дезинфекционных мероприятий, введении карантина и выхода из него, страны ЕС не проявляют солидарность. Кризис породил проблемы с миграцией, особенно, в Шенгенской зоне. Медицинский коллапс выявил многолетние различия между европейскими странами. Государства Северной Европы значительно четче отнеслись к расходованию бюджетных средств и добились сокращения дефицита госбюджета. В лице Франции наблюдается совершенно противоположная картина в Южной Европе. Ограничительные меры, вызванные борьбой с коронавирусом, приостановили деятельность многих отраслей. В результате были начаты меры по оказанию поддержки компаний, что дорого обошлось государству. А страны, принявшие правильные меры по борьбе с медицинским кризисом, очевидно, не собираются возмещать расходы государств, возросшие по вине их собственных ошибок".

По мнению эксперта, по окончании вируса на фоне определенных корректив торговые отношения между Европой и ее партнерами нормализуются: "В случае очередной пандемии велика вероятность возвращения в Европу ряда компаний, ныне действующих за пределами ЕС, что будет призвано устранить зависимость европейских стран в определенной продукции".