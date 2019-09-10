Страны-участницы ЦАРЭС может связать туристический маршрут от Китая до Грузии

В рамках Программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) её странам-участницам будут предоставлены гранты для развития туристического потенциала от Китая до Грузии.

Об этом в интервью Report сообщил глава представительства Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане Нариман Маннапбеков.

«В настоящее время идет усиленная работа по развитию этого направления. Мы считаем, что туризм может способствовать расширению и углублению социально-экономических и культурных связей между странами, укреплению связи и диалога путём сближения людей и стран. Туризм также имеет большое значение для развития частного сектора. В сфере туризма в регионе накопилось достаточно вопросов, которые необходимо решать не только каждой стране в отдельности, но и совместными усилиями стран. С этой целью в прошлом месяце АБР одобрил проект технической помощи в размере 2 млн долларов для оказания содействия странам ЦАРЭС в разработке комплексных стратегических программ для развития регионального туризма, конкретных региональных проектов и повышения институционального потенциала агентств, связанных с туризмом в странах ЦАРЭС,» - отметил Маннапбеков.

Программа Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества была запущена в 2001 году по инициативе АБР. На сегодняшний день в ЦАРЭС участвуют 11 стран - Афганистан, Азербайджан, Китайская Народная Республика, Грузия, Монголия, Казахстан, Кыргызская Республика, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. АБР выполняет функции секретариата. Программу ЦАРЭС поддерживают несколько международных институтов, включая Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Исламский банк развития (ИБР), Международный валютный фонд (МВФ), Программу развития ООН (ПРООН), Всемирный банк.