Страховая компания Allianz продала свои активы в России

Немецкая страховая компания Allianz завершила сделку по продаже своих активов в России. В настоящее время ими владеет местная фирма "Интерхолдинг".

Немецкая страховая компания Allianz завершила сделку по продаже своих активов в России. В настоящее время ими владеет местная фирма "Интерхолдинг".

Как передает Report , об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Allianz Россия.

После продолжительного процесса согласования Allianz продала полный контроль над своим российским портфелем Zetta Insurance Group. Allianz в ноябре заявила, что соглашение откладывается регулирующими органами РФ.

Компания перестала принимать новые заказы в России вскоре после того, как РФ начала войну против Украины.

Allianz заявила, что сбережет 49,9% акций своего российского бизнеса, но прекратит участие в операционной деятельности подразделения. В компании подчеркнули, что продажа активов приведет к сокращению чистой прибыли на 400 млн евро.