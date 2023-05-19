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Страховая компания Allianz продала свои активы в России

Страховая компания Allianz продала свои активы в России Немецкая страховая компания Allianz завершила сделку по продаже своих активов в России. В настоящее время ими владеет местная фирма "Интерхолдинг".
Бизнес
19 мая 2023 г. 03:51
Страховая компания Allianz продала свои активы в России

Немецкая страховая компания Allianz завершила сделку по продаже своих активов в России. В настоящее время ими владеет местная фирма "Интерхолдинг".

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Allianz Россия.

После продолжительного процесса согласования Allianz продала полный контроль над своим российским портфелем Zetta Insurance Group. Allianz в ноябре заявила, что соглашение откладывается регулирующими органами РФ.

Компания перестала принимать новые заказы в России вскоре после того, как РФ начала войну против Украины.

Allianz заявила, что сбережет 49,9% акций своего российского бизнеса, но прекратит участие в операционной деятельности подразделения. В компании подчеркнули, что продажа активов приведет к сокращению чистой прибыли на 400 млн евро.

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Версия на азербайджанском языке “Allianz” sığorta şirkəti Rusiyadakı aktivlərini satıb

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