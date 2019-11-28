Стоимость поступивших в портал Azexport заявок увеличилась на 10%

В январе-октябре этого года в портал Azexport.az поступили экспортные заявки на общую сумму 477,4 млн долларов, что на 10,3% превышает аналогичный показатель за прошлый год.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За 10 месяцев в пятерку стран по объему экспортных заявок вошли Россия (11,9%), Турция (6,5%), Великобритания (5,4%), Индия (5,3%) и США (5,3%).

В октябре общая стоимость экспортных заявок увеличившись на 78%, составила 41 млн долларов.

Общая сумма заявок на экспорт, поступивших в портал Azexport.az из 138 стран мира в период с 1 января 2017 года по ноябрь 2019 года, составила 1 466,5 млн долларов.