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Стоимость платных услуг в столице выросла на 11%

Стоимость платных услуг в столице выросла на 11% Стоимость платных услуг, оказанных населению в Баку в январе-марте этого года, составила 2 млрд 134,5 млн манатов.
Бизнес
29 мая 2025 г. 10:53
Стоимость платных услуг в столице выросла на 11%

Стоимость платных услуг, оказанных населению в Баку в январе-марте этого года, составила 2 млрд 134,5 млн манатов.

Как сообщили Report в Управлении статистики города Баку, это на 11% больше в реальном выражении, чем в первом квартале 2024 года.

Юридическими лицами населению оказано услуг на 1 млрд 778,8 млн манатов, что равно 83,3% от общей стоимости услуг.

Стоимость платных услуг, оказанных населению Азербайджана в январе-марте текущего года, в реальном выражении увеличилась на 9,4% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составила 3 млрд 334,7 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Paytaxtda ödənişli xidmətlərin dəyəri 11 % artıb

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