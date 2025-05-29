Стоимость платных услуг в столице выросла на 11%

Стоимость платных услуг, оказанных населению в Баку в январе-марте этого года, составила 2 млрд 134,5 млн манатов.

Стоимость платных услуг, оказанных населению в Баку в январе-марте этого года, составила 2 млрд 134,5 млн манатов.

Как сообщили Report в Управлении статистики города Баку, это на 11% больше в реальном выражении, чем в первом квартале 2024 года.

Юридическими лицами населению оказано услуг на 1 млрд 778,8 млн манатов, что равно 83,3% от общей стоимости услуг.

Стоимость платных услуг, оказанных населению Азербайджана в январе-марте текущего года, в реальном выражении увеличилась на 9,4% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составила 3 млрд 334,7 млн манатов.