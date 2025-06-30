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Стоимость платных услуг в Баку выросла почти на 12%

Стоимость платных услуг в Баку выросла почти на 12% Стоимость платных услуг в Баку выросла почти на 12%
Бизнес
30 июня 2025 г. 11:57
Стоимость платных услуг в Баку выросла почти на 12%

В январе-мае текущего года стоимость платных услуг, оказанных населению в Баку, составила 3 ​​млрд 613,9 млн манатов.

Как сообщили Report в Бакинском городском статистическом управлении, это на 11,8% больше в реальном выражении по сравнению с первыми 5 месяцами 2024 года.

Юридическими лицами населению оказаны услуги на сумму 3 млрд 133,3 млн манатов, что составляет 86,7% от общей стоимости услуг.

За отчетный период стоимость платных услуг, оказанных населению в Азербайджане, выросла на 9,7% в реальном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2024 года, составив 5 млрд 680,2 млн манатов.

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