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Стоимость платных услуг населению в Баку выросла на 6%

Стоимость платных услуг населению в Баку выросла на 6% Стоимость платных услуг, оказанных в январе-мае этого года населению в Баку, составила 3 млрд 004,2 млн манатов.
Бизнес
25 июня 2024 г. 15:00
Стоимость платных услуг населению в Баку выросла на 6%

Стоимость платных услуг, оказанных в январе-мае этого года населению в Баку, составила 3 млрд 004,2 млн манатов.

Как сообщили Report в Управлении статистики города Баку, это на 6,5% больше в реальном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

Юридическими лицами населению оказаны услуги на сумму 2 млрд 730 млн манатов, что составляет 90,9% от общей стоимости оказанных услуг.

Отметим, что за пять месяцев текущего года стоимость оказанных населению платных услуг в Азербайджане выросла на 6,3% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года и составила 4 млрд 812,7 млн манатов.

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Версия на английском языке Cost of paid services to population in Baku up by over 6%
Версия на азербайджанском языке Bakıda ödənişli xidmətlərin dəyəri 6 %-dən çox artıb

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