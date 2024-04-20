Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла почти на 6%

Стоимость платных услуг, оказанных населению в Азербайджане в январе-марте этого года, увеличилась на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 2 млрд 827,4 млн манатов.

Стоимость платных услуг, оказанных населению в Азербайджане в январе-марте этого года, увеличилась на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 2 млрд 827,4 млн манатов.

Как передает Report, об этом сообщает Госкомстат.

Юридические лица оказали населению услуги на 2 млрд 136,9 млн манатов, что составило 75,6% от общей стоимости услуг.

За отчетный период на долю госсектора пришлось 612,5 млн манатов, негосударственного сектора - 2 млрд 214,9 млн манатов всего объема платных услуг.

За три месяца каждый житель страны пользовался различными платными услугами на сумму в среднем 277,6 маната или на 20,2 маната больше, чем год назад.