Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла на 8%

В январе-сентябре текущего года стоимость платных услуг населению в Азербайджане увеличилась на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6 млрд 416,3 млн манатов

В январе-сентябре текущего года стоимость платных услуг населению в Азербайджане увеличилась на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6 млрд 416,3 млн манатов.

Как передает Report, об этом сообщил Госкомстат.

Из них 4 млрд 894,7 млн манатов относится к юридическим лицам, что составляет 76,3% от общей стоимости услуг.

За 9 месяцев каждый житель страны воспользовался различными платными услугами на сумму в среднем 560,9 маната, или на 89,1 маната больше, чем годом ранее.