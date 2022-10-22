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Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла на 8%

Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла на 8% В январе-сентябре текущего года стоимость платных услуг населению в Азербайджане увеличилась на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6 млрд 416,3 млн манатов
Бизнес
22 октября 2022 г. 15:30
Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла на 8%

В январе-сентябре текущего года стоимость платных услуг населению в Азербайджане увеличилась на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6 млрд 416,3 млн манатов.

Как передает Report, об этом сообщил Госкомстат.

Из них 4 млрд 894,7 млн манатов относится к юридическим лицам, что составляет 76,3% от общей стоимости услуг.

За 9 месяцев каждый житель страны воспользовался различными платными услугами на сумму в среднем 560,9 маната, или на 89,1 маната больше, чем годом ранее.

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Версия на английском языке Cost of paid services to population in Azerbaijan up 8%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 8 %-dək artıb

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