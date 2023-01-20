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Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла на 8%

Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла на 8% Стоимость платных услуг, оказанных населению в Азербайджане в 2022 году, увеличилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 9, 2534 млрд манатов.
Бизнес
20 января 2023 г. 10:19
Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла на 8%

Стоимость платных услуг, оказанных населению в Азербайджане в 2022 году, увеличилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 9, 2534 млрд манатов.

Как передает Report, об этом сообщает Госкомстат.

Сообщается, что из них 7, 0198 млрд манатов принадлежали юридическим лицам, что составило 75,9% от общей стоимости услуг.

За отчетный период 2, 0989 млрд манатов стоимости платных услуг пришлось на государственный сектор, 7, 1545 миллиона манатов - на негосударственный сектор.

В течение года каждый житель страны пользовался различными платными услугами на сумму в среднем 919,1 маната, или на 144,7 маната больше, чем годом ранее.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 8 % artıb

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