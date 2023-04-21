Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла на 12%

13:47

Стоимость платных услуг, оказанных населению в январе-марте этого года, увеличилась на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 2 млрд 608,1 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Сообщается, что из них 1 млрд 980,3 млн манатов принадлежали юридическим лицам, что составило 75,9% от общей стоимости услуг.

За отчетный период 554,8 млн манатов стоимости платных услуг пришлись на государственный, 2 млрд 053,3 млн манатов - на негосударственный сектор.

В течение года каждый житель страны пользовался различными платными услугами на сумму в среднем 257,4 маната или на более чем 47 манатов больше, чем год назад.