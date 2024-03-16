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Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла более чем на 5%

Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла более чем на 5% В январе-феврале этого года стоимость оказанных населению платных услуг в Азербайджане увеличилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 1 млрд 865,2 млн манатов.
Бизнес
16 марта 2024 г. 15:10
Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла более чем на 5%

В январе-феврале этого года стоимость оказанных населению платных услуг в Азербайджане увеличилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 1 млрд 865,2 млн манатов.

Об этом сообщили Report в Госкомстате.

Сообщается, что из них 1 млрд 410,4 млн манатов принадлежали юридическим лицам, что составило 75,6% от общей стоимости услуг.

405,6 млн манатов платных услуг пришлось на долю государственного сектора, 1 млрд 459,6 млн манатов - на негосударственный сектор.

За отчетный период каждый житель воспользовался различными платными услугами в среднем на сумму 183,2 маната, что на 12,9 маната больше, чем год назад.

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Версия на английском языке Cost of paid services to Azerbaijani population up by more than 5%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 5 %-dən çox artıb

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