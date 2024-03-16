Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла более чем на 5%

В январе-феврале этого года стоимость оказанных населению платных услуг в Азербайджане увеличилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 1 млрд 865,2 млн манатов.

В январе-феврале этого года стоимость оказанных населению платных услуг в Азербайджане увеличилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 1 млрд 865,2 млн манатов.

Об этом сообщили Report в Госкомстате.

Сообщается, что из них 1 млрд 410,4 млн манатов принадлежали юридическим лицам, что составило 75,6% от общей стоимости услуг.

405,6 млн манатов платных услуг пришлось на долю государственного сектора, 1 млрд 459,6 млн манатов - на негосударственный сектор.

За отчетный период каждый житель воспользовался различными платными услугами в среднем на сумму 183,2 маната, что на 12,9 маната больше, чем год назад.