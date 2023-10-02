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Стоимость платных услуг населению Баку выросла более чем на 17%

Стоимость платных услуг населению Баку выросла более чем на 17% Стоимость платных услуг, оказанных населению Баку в январе-августе этого года, составила 4 млрд 214,3 млн манатов.
Бизнес
2 октября 2023 г. 12:51
Стоимость платных услуг населению Баку выросла более чем на 17%

Стоимость платных услуг, оказанных населению Баку в январе-августе этого года, составила 4 млрд 214,3 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Управление статистики города Баку.

Сообщается, что это на 17,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Юридическими лицами населению оказано услуг на сумму 3 млрд 528,1 млн манатов, что составляет 83,7% от общей стоимости услуг.

Напомним, что стоимость платных услуг, оказанных населению Азербайджана в январе-августе этого года, в реальном выражении увеличилась на 15,2% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и составила 7 млрд 162 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 17 %-dən çox artıb

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