Стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана в этом году достигла 1,7 млрд долларов

В январе-июле этого года стоимость экспорта Азербайджана составила 22,6 млрд долларов США, стоимость экспорта ненефтяного сектора - 1,7 млрд долларов США.

В январе-июле этого года стоимость экспорта Азербайджана составила 22,6 млрд долларов США, стоимость экспорта ненефтяного сектора - 1,7 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в августовском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно отчету, это на 24,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

За 7 месяцев стоимость экспорта плодоовощной продукции выросла на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 376,9 млн долларов США. За соответствующий период экспорт продукции химической промышленности вырос в 3,6 раза, экспорт алюминия и изделий из него - на 99%, черных металлов и изделий из них - на 28,1%, экспорт хлопкового волокна - на 5,4%, хлопчатобумажной пряжи - на 57,2%.

В списке товаров ненефтяного сектора, экспортируемых за отчетный период, первое место занял очищенный от семян хлопок (140,3 млн долларов США). На втором месте - помидоры (134,1 млн долларов США), на третьем – карбамид (121,9 млн долларов США).

В январе-июле 2022 года в Россию было экспортировано товаров ненефтяного сектора на сумму 462,2 млн долларов США, в Турцию - 462,2 млн долларов США, в Грузию - 107,6 млн долларов США, в Швейцарию - 101 млн долларов США, в США - 59,4 млн долларов США.

В июле 2022 года экспорт составил 4,1 млрд долларов США. Рост экспорта ненефтяного сектора составил 224,6 млн долларов США (17,8%). В июле 2022 года экспорт продовольствия вырос на 43,7% - до 61,7 млн долларов США, а непродовольственных товаров - на 9,5% - до 162,9 млн долларов США.