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Стоимость конкурентов "Беларуськалия" резко выросла после забастовки

Стоимость конкурентов "Беларуськалия" резко выросла после забастовки Акции крупнейшего в США производителя калийных и фосфорных удобрений компании Mosaic, израильской Israel Chemicals (ICL) и германской K + S подорожали
Бизнес
19 августа 2020 г. 11:41
Стоимость конкурентов Беларуськалия резко выросла после забастовки

Забастовка работников ОАО "Беларуськалий", одного из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок, сыграла на руку основным его конкурентам.

Как передает Report со ссылкой на газета Financial Times (FT), стоимость их акций резко возросла, после того как сотрудники белорусского предприятия поддержали общенациональную забастовку, прекратив добычу руды на всех рудниках.

Стоимость ценных бумаг крупнейшего в США производителя калийных и фосфорных удобрений компании Mosaic подскочила более чем на треть, израильской Israel Chemicals (ICL) и германской K + S - на 18% и 14% соответственно.

"Кратковременный сбой или замедление [производства] могут оказать существенное влияние на поставки на основных рынках", - приводит издание слова ведущего эксперта британской аналитической компании CRU Хамфри Найта. "Другие производители постараются покрыть дефицит", - сказал он

По оценке сотрудника независимого международного ценового агентства Argus Media Дэвида Райли, приостановка производства на "Беларуськалии", поставляющей продукцию в том числе в Китай и Индию, может нанести "серьезный удар по экономике и правительству", поскольку экспорт калийных удобрений является ключевым источником поступлений иностранной валюты в страну.

Многое зависит от того, "как долго это продлится", добавил сотрудник международной исследовательской компании Bernstein Йонас Оксгаард. Как заявили британскому изданию в ОАО "Белорусская калийная компания", которая реализует продукцию "Беларуськалия", "пока довольно сложно сказать, насколько быстро ситуация вернется в нормальное русло".

В то же время аналитики отмечают, что ситуация на белорусском предприятии не окажет в ближайшей перспективе существенного влияния на стоимость калийных удобрений, поскольку их поставки на международных рынках по большей части связаны долгосрочными контрактами между производителями и покупателями, подчеркивает FT.

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