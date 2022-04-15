Стоимость экспорта полипропилена на основной рынок поставок Азербайджан выросла в 2,2 раза

В январе-феврале 2022 года Азербайджан продал за рубеж 11 тысяч 656 тонн полипропилена (в первичных формах) на сумму 17,78 миллиона долларов США.

В январе-феврале 2022 года Азербайджан продал за рубеж 11 тысяч 656 тонн полипропилена (в первичных формах) на сумму 17,78 миллиона долларов США.

Согласно расчетам Report, основанным на данных Госкомстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт снизился в стоимостном выражении на 10,1%, в количественном – на 37,7%.

В Россию отправлено 9 691 тонн продукции на сумму 14,95 млн долларов США, в Казахстан - 1 599 тонн на сумму 2,45 млн долларов США, в Турцию- 275 тонн на сумму 376,85 тыс. долларов США.

По сравнению с показателями годом ранее поставки в Россию увеличились на 47,1% и в 2,2 раза, в Казахстан – в 2 раза и 3 раза, в Турцию - снизились на 97,1% и 96,3%.

За отчетный период Азербайджан импортировал 2 тысячи 383 тонны полипропилена на сумму 3,99 миллиона долларов США, что на 30% и 68,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Напомним, что в 2021 году из 84,96 тыс. тонн полипропилена, проданного Азербайджаном за рубеж (13 стран), 65% пришлось на Россию.