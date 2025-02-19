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Стеф Горис: Наши инициативы поддерживают дипмиссии Азербайджана и Бельгии в Брюсселе и в Баку

Стеф Горис: Наши инициативы поддерживают дипмиссии Азербайджана и Бельгии в Брюсселе и в Баку Посольство Азербайджана в Брюсселе активно поддерживает инициативы Бельгийско-азербайджанской торговой палаты (Belgazercom).
Бизнес
19 февраля 2025 г. 08:10
Стеф Горис: Наши инициативы поддерживают дипмиссии Азербайджана и Бельгии в Брюсселе и в Баку

Посольство Азербайджана в Брюсселе активно поддерживает инициативы Бельгийско-азербайджанской торговой палаты (Belgazercom).

Об этом в интервью Report заявил учредитель и председатель палаты Стеф Горис.

Он отметил, что у палаты установлены отличные отношения с обеими дипломатическими миссиями - как с посольством Азербайджана в Бельгии, так и с посольством Бельгии в Азербайджане.

"Позвольте отметить, что у нас с послом Вагифом Садыховым установлены отличные отношения, и посольство Азербайджана в Бельгии активно поддерживает нашу инициативу. То же самое касается и посольства Бельгии в Баку, где вчера у нас состоялась встреча с главой дипмиссии Жюльеном де Фрепоном", - сказал Горис.

По его словам, поддержка дипмиссий крайне важна для деятельности палаты.

"Очень приятно ощущать поддержку со стороны обоих правительств и посольств. Однако для нас крайне важно еще раз подчеркнуть, что мы являемся абсолютно нейтральной структурой. Мы - некоммерческая организация, членами которой являются исключительно предприниматели, в наших рядах нет политиков, госслужащих или представителей администраций, и они не оказывают на нас влияние. Мы ведем свою деятельность на независимой основе, и я считаю это крайне важным моментом, который следует подчеркнуть", - добавил он.


С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Stef Qoris: Təşəbbüslərimiz Azərbaycan və Belçikanın diplomatik nümayəndəlikləri tərəfindən dəstəklənir

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