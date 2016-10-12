Статистика новых предприятий и организаций в Азербайджане возросла на 33%

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь этого года в Азербайджане создано 6 088 предприятий и организаций (их представительств и филиалов).

Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года данный показатель возрос на 33,3%.

63,3% новых предприятий и организаций прошли регистрацию в Баку, 11,2% - в низменных экономических районах, 7,6% - Абшероне, 4,8% - Лянкяране, 4,6% - Гянджа-Газахском, 3,3% - Губа-Хачмазском экономическом районах и пр.

Кроме того, за 9 месяцев этого года в налоговых органах страны прошли регистрацию 83 094 физических лица, желающих заниматься частным предпринимательством.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 56,8%.

Частные предприниматели в основном зарегистрированы в Баку, низменной зоне, Гянджа-Газахском, Шеки-Закатальском, Абшеронском и Губа-Хачмазском экономических районах.