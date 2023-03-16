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Выделены средства на грантовые проекты МСП

Выделены средства на грантовые проекты МСП Стартовало финансирование проектов-победителей 3-го грантового конкурса, объявленного Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики для финансирования проектов субъектов микро -, малого и среднего предпринимательства
Бизнес
16 марта 2023 г. 17:32
Выделены средства на грантовые проекты МСП

Выделены средства для проектов-победителей 3-го грантового конкурса, объявленного Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики для финансирования проектов субъектов микро -, малого и среднего предпринимательства в сферах образования, науки, исследований и поддержки.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, МСП выделят около 260 тысяч манатов на финансирование 13 проектов, охватывающих такие направления, как разработка онлайн-платформ и устройств, развитие женского предпринимательства, проведение исследовательских работ.

Победившие проекты будут профинансированы максимум на 20 тысяч манатов каждый. В Бакинском доме МСП состоялась встреча с победителями конкурса, с ними были подписаны соглашения о финансировании их проектов.

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