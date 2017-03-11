Стартаповцы Baku Business Factory посетили Японский центр культуры

© BBF

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Делегация из стартаповцев, поддерживаемых Baku Business Factory (BBF), посетила Японский центр культуры при посольстве Японии в Азербайджане.

Как сообщает Report, стартаповцы встретились с секретарем по вопросам образования и культуры посольства Японии Саки Учидате Саном.

В ходе встречи член дипломатического представительства был проинформирован о компании BBF, ее целях и будущих планах.

В то же время были обсуждены направления деятельности и перспективы развития стартапов в составе BBF.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.