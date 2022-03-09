Starbucks приостановит бизнес в России

Американская сеть кофеен Starbucks приостанавливает деятельность на территории РФ в связи с событиями вокруг Украины.
"Мы продолжаем следить за... развитием событий и сегодня приняли решение приостановить всю нашу деловую активность в России, включая поставки наших продуктов", - говорится в заявлении. Глава компании подчеркнул, что все кофейни сети временно прекратят работу на территории РФ.
В заявлении отмечается, что решение о приостановке работы принято в связи с событиями вокруг Украины. Оно вступает в силу немедленно.