Starbucks приостановит бизнес в России

Американская сеть кофеен Starbucks приостанавливает деятельность на территории РФ в связи с событиями вокруг Украины.

Американская сеть кофеен Starbucks приостанавливает деятельность на территории РФ в связи с событиями вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении генерального директора Starbucks Кевина Джонсона, опубликованном во вторник на сайте компании.

"Мы продолжаем следить за... развитием событий и сегодня приняли решение приостановить всю нашу деловую активность в России, включая поставки наших продуктов", - говорится в заявлении. Глава компании подчеркнул, что все кофейни сети временно прекратят работу на территории РФ.

В заявлении отмечается, что решение о приостановке работы принято в связи с событиями вокруг Украины. Оно вступает в силу немедленно.