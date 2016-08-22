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    Starbucks будет доступен на заправках SOCAR в Швейцарии

    SOCAR установил специальные кофейные магазины на избранных заправках

    Цюрих. 22 августа. REPORT.AZ/ SOCAR начал осуществление с Швейцарии пилотного проекта в сотрудничестве со Starbuck.

    Как сообщает Report, в рамках нового подхода "Starbucks on the go", известную продукцию Starbucks можно теперь приобрести на заправках SOCAR в районе Большого Цюриха.

    SOCAR установил специальные кофейные магазины на избранных заправках. На них SOCAR предоставляет клиентам тот же выбор продукции с высоким качеством, который предлагается в магазинах Starbuck, но по цене на 25% ниже.

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