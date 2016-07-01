Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Евросоюза

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Рейтинговое агентство Standard & Poor's на одну строчку снизило долгосрочный кредитный рейтинг Европейского союза после выхода из него Великобритании. Как сообщает Report, рейтинг понижен с AA+ до AA, что в агентстве объясняют пересмотром оценки того, насколько едины члены блока.

Рейтинг самой Великобритании агентство также ранее понизило, причем сразу на две строчки - с высшего ААА до АА, объяснив это тем, что результат референдума может "сделать регулятивную политику Великобритании более непредсказуемой, менее эффективной и менее стабильной".

Рейтинг Британии снизило и агентство Fitch. Moody's оставило рейтинг королевства на высоком уровне Aa1, но изменило прогноз по нему на "негативный" .