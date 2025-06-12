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Стамбульская торговая палата: Тюркские государства должны более тесно сотрудничать в плане экономического развития

Стамбульская торговая палата: Тюркские государства должны более тесно сотрудничать в плане экономического развития Тюркские государства могут расширить возможности сотрудничества, сформировав совместную силу в сфере экспорта.
Бизнес
12 июня 2025 г. 14:47
Стамбульская торговая палата: Тюркские государства должны более тесно сотрудничать в плане экономического развития

Тюркские государства могут расширить возможности сотрудничества, сформировав совместную силу в сфере экспорта.

Об этом Report заявил член Стамбульской nорговой палаты Чагры Гюндогду.

По его словам, не только Турция и Азербайджан, но и все тюркские государства должны более тесно сотрудничать в плане экономического развития и конкуренции на международных рынках: "Вместе мы - сила. Мы должны разработать совместные стратегии в отношении внешних рынков, а также наладить стратегическое сотрудничество для защиты общих экономических интересов и укрепления позиций".

По его мнению, между Азербайджаном и Турцией существуют широкие перспективы для сотрудничества как в сфере производства, так и в сфере экспорта:

"В настоящее время в Турции особое внимание уделяется развитию национального и местного производства. Мы можем развивать сотрудничество с Азербайджаном в рамках концепции "Новый турецкий век", выдвинутой нашим президентом, и производить совместную продукцию. Цель заключается не только в развитии двусторонней торговли, но и в совместном продвижении на международных рынках и создании узнаваемого бренда".

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Версия на азербайджанском языке İstanbul Ticarət Palatası: Türk dövlətləri ixracda birgə güc yarada bilərlər

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