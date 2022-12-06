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Стала известна компания, приватизировавшая "Бакинскую обувную фабрику"

Стала известна компания, приватизировавшая "Бакинскую обувную фабрику" Победителем инвестиционного конкурса, объявленного Государственной службой по вопросам собственности при министерстве экономики, по продаже 85% акций ОАО “Бакинская обувная фабрика” и оставшейся части от льготной продажи акций членам трудового коллектива,
Бизнес
6 декабря 2022 г. 16:05
Стала известна компания, приватизировавшая Бакинскую обувную фабрику

Победителем инвестиционного конкурса, объявленного Государственной службой по вопросам собственности при министерстве экономики, по продаже 85% акций ОАО “Бакинская обувная фабрика” и оставшейся части от льготной продажи акций членам трудового коллектива, стало ООО “Пепи-Али крестьянское хозяйство”.

Об этом сообщает "Report" со ссылкой на Министерство.

Согласно информации, компания в соответствии с условиями подписанного с ней договора купли-продажи обязалась перечислить в государственный бюджет 3,5 миллиона манатов, а в течение следующих 2 лет и 6 месяцев осуществить на предприятии инвестиционную программу на 5,5 миллиона манатов. В рамках программы планируется закупка современного оборудования, ремонт и реконструкция сооружений, увеличение сырьевой базы предприятия, совершенствование инфраструктуры, создание 110 новых рабочих мест.

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Версия на азербайджанском языке “Bakı Ayaqqabı Fabriki”ni özəlləşdirən şirkətin adı məlum olub

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