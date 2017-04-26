Стали известны наиболее подорожавшие услуги в Азербайджане

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Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане стали известны наиболее подорожавшие в марте виды услуг, входящих в потребительскую корзину.

Как отмечает Report со ссылкой на Госкомстат, в месячном исчислении наиболее выросли цены на зарубежные туры.

Ниже представлена первая десятка наиболее подорожавших в марте услуг: