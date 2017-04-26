 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Стали известны наиболее подорожавшие услуги в Азербайджане

    Госкомитет определил десятку наиболее подорожавших услуг - ТОП-10
    © Report

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане стали известны наиболее подорожавшие в марте виды услуг, входящих в потребительскую корзину. 

    Как отмечает Report со ссылкой на Госкомстат, в месячном исчислении наиболее выросли цены на зарубежные туры.

    Ниже представлена первая десятка наиболее подорожавших в марте услуг:

    Услуги В месячном сравнении,%
    Турпакеты (за рубеж) 105,9
    Сухая химчистка мужского пиджака 102,7
    Авиаперевозки (международные рейсы, СНГ) 102,7
    Детские аттракционы 101,9
    Занятия по аэробике 101,4
    Курсы кройки и шитья 101,4
    Приготовление и раздача еды в кафе 101,4
    Аренда жилья 101,2
    Занятия по плаванию 101,2
    Услуги чайханы 101,2
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi