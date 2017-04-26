Стали известны наиболее подорожавшие услуги в Азербайджане

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Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане стали известны наиболее подорожавшие в марте виды услуг, входящих в потребительскую корзину.
Как отмечает Report со ссылкой на Госкомстат, в месячном исчислении наиболее выросли цены на зарубежные туры.
Ниже представлена первая десятка наиболее подорожавших в марте услуг:
|Услуги
|В месячном сравнении,%
|Турпакеты (за рубеж)
|105,9
|Сухая химчистка мужского пиджака
|102,7
|Авиаперевозки (международные рейсы, СНГ)
|102,7
|Детские аттракционы
|101,9
|Занятия по аэробике
|101,4
|Курсы кройки и шитья
|101,4
|Приготовление и раздача еды в кафе
|101,4
|Аренда жилья
|101,2
|Занятия по плаванию
|101,2
|Услуги чайханы
|101,2
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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