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Стали известны лучшие компании-экспортеры этого года

Стали известны лучшие компании-экспортеры этого года Составлен рейтинг как негосударственных, так и государственных субъектов-экспортеров, в связи с экспортом, осуществляемым в январе-феврале 2022 года.
Бизнес
31 марта 2022 г. 15:51
Стали известны лучшие компании-экспортеры этого года

Составлен рейтинг как негосударственных, так и государственных субъектов-экспортеров, в связи с экспортом, осуществляемым в январе-феврале 2022 года.

Как сообщает Report, рейтинг был опубликован в мартовском номере "Экспортного обзора" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В рейтинге негосударственных субъектов-экспортеров, подготовленном в январе-феврале 2022 года, в первой десятке представлены следующие компании: ООО “MKT İstehsalat Kommersiya”, представительство “Azərbaycan İnterneyşnl Mayninq Kompani Limited” в Азербайджанской Республике, ООО “P-Agro”, ООО “Agrovest”, ООО “Çinar Aqro”, ООО “Product Service”, ООО “Almeyvə”, ООО “ZR-78 Company”, ЗАО “AzMet”, ООО “Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi”.

Список государственных компаний, участвующих в экспортных операциях по ненефтяному сектору, возглавляет “Управление маркетинга и экономических операций” Государственной нефтяной компании Азербайджана. Далее в этом списке представлены следующие компании: ООО ”Socar Polymer“, ООО ”Азералюминий“, ОАО ”Азерэнержи“, ООО ”Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi“, ЗАО ”AzerGold“, ООО ”Azəripək“, ”Управление геофизики и геологии“, ЗАО ”Азербайджанские железные дороги“, ЗАО ”Азербайджанские Авиалинии".

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