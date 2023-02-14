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Стали известны цены на полиэтиленовые пакеты в магазинах в Азербайджане

Стали известны цены на полиэтиленовые пакеты в магазинах в Азербайджане С 15 февраля за полиэтиленовые пакеты при совершении покупок в торговых объектах Азербайджана будет взиматься плата.
Бизнес
14 февраля 2023 г. 17:49
Стали известны цены на полиэтиленовые пакеты в магазинах в Азербайджане

С 15 февраля за полиэтиленовые пакеты при совершении покупок в торговых объектах Азербайджана будет взиматься плата.

Report узнал цены на полиэтиленовые пакеты в крупных торговых сетях.

С завтрашнего дня маленькие пакеты будут продаваться за 3 гяпика, а большие - за 5 гяпиков.

Как сообщили Report в Государственной службе антимонопольного регулирования и контроля потребительского рынка, согласно статье 6 Закона Азербайджана "О предпринимательской деятельности", предприниматели имеют право свободно определять цены на свою продукцию и услуги.

"При этом потребитель должен быть заранее проинформирован о плате за пакеты и их стоимости", - сообщили в Госслужбе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda alış-veriş zamanı polietilen torbaların qiymətləri məlum olub

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