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Сталелитейная компания Thyssenkrupp Steel планирует сократить 11 тысяч рабочих мест

Сталелитейная компания Thyssenkrupp Steel планирует сократить 11 тысяч рабочих мест Сталелитейное подразделение германской промышленной группы Thyssenkrupp сократит производственные мощности и штат сотрудников на 11 тыс. человек.
Бизнес
25 ноября 2024 г. 22:14
Сталелитейная компания Thyssenkrupp Steel планирует сократить 11 тысяч рабочих мест

Сталелитейное подразделение германской промышленной группы Thyssenkrupp сократит производственные мощности и штат сотрудников на 11 тыс. человек.

Как передает Report, об этом говорится в плане, представленном исполнительным советом Thyssenkrupp Steel Europe AG.

По данным предприятия, план предусматривает сокращение сталелитейных мощностей до 8,7-9 млн тонн в год с нынешних 11,5 млн тонн в год.

Уточняется, что ключевым пунктом реализации этого плана является продажа доли компании в предприятии Huttenwerke Krupp Mannesmann (HKM). Если сделка не состоится, компания будет искать вместе с другими акционерами приемлемые для всех сторон сценарии закрытия завода.

Кроме того, Thyssenkrupp Steel закроет производственное предприятие в Айхене.

Следовательно, сокращение производственных мощностей, а также оптимизация административных функций приведут к уменьшению числа сотрудников компании примерно на 5 тысяч к 2030 году. Thyssenkrupp Steel намерена добиться снижения численности персонала еще на 6 тысяч за счет перевода части операций внешним поставщикам услуг или их продажи, говорится в пресс-релизе.

Компания планирует уменьшать расходы на персонал в среднем на 10% в год в ближайшие годы.

Отметим, что с начала 2024 года капитализация Thyssenkrupp снизилась на 38,8%.

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