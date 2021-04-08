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США внесли в черный список семь организаций из Китая

США внесли в черный список семь организаций из Китая Речь идет об организациях, которые "участвуют в создании суперкомпьютеров
Бизнес
8 апреля 2021 г. 18:03
США внесли в черный список семь организаций из Китая

Министерство торговли США в четверг внесло в черный список семь технологических организаций из КНР, чьи действия, по мнению Вашингтона, идут вразрез с американскими национальными интересами.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом говорится в распространенном релизе американского ведомства.

"Министерство торговли США добавило семь суперкомпьютерных организаций из Китая в свой перечень организаций, чьи операции идут вразрез с национальными интересами или интересами международной политики Соединенных Штатов", — сказано в документе.

Отмечается, что речь идет об организациях, которые "участвуют в создании суперкомпьютеров, которые впоследствии используются военными КНР в их дестабилизирующих усилиях по военной модернизации и программах по созданию оружия массового поражения".

"Возможности суперкомпьютеров критически важны для развития многих — вероятно, почти всех — современных вооружений и систем обеспечения национальной безопасности, включая ядерное и гиперзвуковое оружие. Министерство торговли США намерено в полной мере задействовать свои полномочия, чтобы не позволить Китаю использовать американские технологии ради своих дестабилизирующих усилий по военной модернизации", — прокомментировала данный шаг министр торговли США Джина Раймондо.

Ранее Раймондо заявила, что действия Китая в международной торговле создают препятствия конкуренции, и подтвердила намерение задействовать все доступные инструменты для противодействия "недобросовестным практикам" этой страны.

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