США согласились не вводить новые пошлины на китайские товары

Американская сторона по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Встреча лидеров двух стран, которая продлилась 80 минут, прошла на полях саммита G20 в Осаке.

Американская сторона заявила, что больше не будет вводить новых пошлин на ввоз китайских товаров. Торговые делегации двух стран в дальнейшем обсудят более конкретные вопросы.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний раунд таких консультаций проходил в первой половине мая в Вашингтоне, однако после этого они зашли в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 млрд долларов, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая ввело ответные меры в отношении более чем 5 тысяч товарных позиций из США на сумму 60 млрд долларов.