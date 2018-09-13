США предложили Китаю новые торговые переговоры

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа предложили Китаю еще один шанс предотвратить введение новых пошлин на импорт в США китайских товаров стоимостью 200 млрд. долларов США в год - провести еще один раунд торговых переговоров до конца сентября.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Газета отмечает, что приглашение китайской стороне во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ направил министр финансов США Стивен Мнучин.

Ряд представителей американского правительства утверждают, что почувствовали новую слабость в рядах китайских руководителей, и, возможно, КНР теперь проявит больше гибкости под угрозой новых пошлин.

Источники подчеркивают, что приглашение к переговорам нельзя воспринимать как переломный момент, поскольку в Белом доме нет единства мнений в отношении Китая. По мнению некоторых из них, переговоры вряд ли остановят введение пошлин в отношении товаров из КНР на 200 млрд. долларов в дополнение к уже объявленным пошлинам на товары стоимостью 50 млрд. долларов.

Кроме того, с учетом трудностей на китайско-американских переговорах в последнее время Пекин может отклонить или проигнорировать приглашение Вашингтона.