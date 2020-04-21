​США оказывают финансовую помощь национальным авиакомпаниям

Министерство финансов США произвело первые выплаты в размере 2,9 млрд долларов США по программе поддержки пассажирских авиаперевозчиков, столкнувшихся с финансовыми потерями из-за пандемии коронавируса, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

По информации, 6 авиакомпаний - American Airlines, Allegiant Air, Southwest Airlines, Delta Air Lines, Spirit Airlines и United Airlines - заключили соглашения с администрацией президента США Дональда Трампа о принятии Программы поддержки заработной платы (PSP), меры поддержки некоторым другим перевозчикам находятся в разработке.

"Казначейство осуществило первые платежи по программе поддержки заработной платы пассажирам авиаперевозчиков сегодня, выделив в общей сложности 2,9 мрлд долларов США первоначальных платежей утвержденным заявителям, в том числе двум крупным авиакомпаниям и 54 мелким перевозчикам", - говорится в заявлении.

"Программа поддержки по выплате зарплат имеет решающее значение для поддержки американских рабочих и сохранения нашей авиационной промышленности, которая является жизненно важной частью экономики США", - сказал глава Минфина США Стивен Мнучин.