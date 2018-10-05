США намерены создать "торговую коалицию" для противостояния Китаю

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ "Вашингтон может сформировать "торговую коалицию" для противостояния Пекину".

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

По его словам, США не собираются продолжать так называемую челночную дипломатию с Китаем.

Он также добавил, что Вашингтон налаживает контакты с Евросоюзом и Японией в обход КНР.

Ранее сообщалось, что США полностью прекратили поставку нефти в Китай.