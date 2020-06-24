США могут ввести пошлины на 3,1 млрд долларов на импорт из ЕС и Великобритании

США рассматривают возможность введения новых пошлин для товаров из Франции, Германии, Испании и Великобритании на общую сумму 3,1 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление офиса представителя на торговых переговорах США Роберта Лайтхайзера.

Как уточняется, Вашингтон хочет ввести пошлины на пиво, джин и грузовые автомобили, а также повысить тарифы на некоторые категории товаров, в частности самолеты, сыры и йогурты.

Пошлины в том числе могут затронуть европейские люксовые бренды, такие как Givenchy и Hermes (производят изделия из кожи) и Remy Cointreau и Pernod Ricard (которые производят коньяк и шампанское). LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton может быть особенно уязвлен, потому что он производит широкий спектр этих продуктов.

Напомним, что в октябре вступили в силу пошлины США на 150 видов товаров из Евросоюза. Они в большей степени коснулись Италии, Испании, Франции, Великобритании и Германии. Тарифы затронули экспорт на сумму 7,5 млрд долларов США. Первоначально президент США Дональд Трамп заявлял о планах ввести пошлины на товары ЕС на сумму 11 млрд долларов США.