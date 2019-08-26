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Китай пообещал ответить США в случае введения новых пошлин

США могут повысить пошлины на китайскую продукцию на сумму $550 млрд

США не смогут запугать Китай и должны перестать недооценивать его. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник на брифинге сказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

По его словам, Китай примет ответные меры в случае повышения Соединенными Штатами ввозных пошлин на китайскую продукцию на общую сумму 550 млрд долларов.

"Китай выступает против притеснений и запугивания в мировой торговле. Должен сказать, что угрозы и запугивание не сработают с Китаем. Призываем США не недооценивать Китай и прекратить такие неправильные действия", - указал дипломат.

"Если США в самом деле пойдут на такие шаги (повышение пошлин на импорт из Китая), Китай продолжит принимать ответные контрмеры для защиты своих интересов", - добавил Гэн Шуан.

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