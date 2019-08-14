ВТО отказалась комментировать заявление Трампа о возможности выхода США

Всемирная торговая организация не будет комментировать заявление президента США Дональда Трампа о возможности выхода из объединения.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель ВТО.

Трамп ранее сказал, что США могут покинуть ВТО, "если потребуется". По его словам, правила организации лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения.

Процедура выхода из ВТО изложена в статье XV Марракешского соглашения об учреждении организации, в которой говорится, что любой ее член может выйти из соглашения. Отделение страны от организации происходит, как следует из этого договора, по истечении шести месяцев с даты получения генеральным директором ВТО письменного уведомления о выходе.